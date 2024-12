Salzbourg - PSG : les compositions probables

À partir de maintenant, le Paris Saint-Germain n’a quasiment plus le droit à l’erreur. Vingt-cinquième du classement de la Ligue des Champions, le club de la capitale se trouve dans une position où il est virtuellement éliminé de la course aux barrages. À trois journées du terme, les hommes de Luis Enrique sont quasiment condamnés à l’emporter à chaque fois sous peine de vivre une grande première sous l’ère QSI : ne pas être présent pour la phase à élimination directe.

Par chance, Paris entre dans son money time face à l’adversaire le plus prenable : Salzbourg. Une équipe que Brest avait étrillée 4-0 en Autriche. En mal d’efficacité devant, les Rouge et Bleu sauront imiter les Bretons ? Pour ce rendez-vous très important, Luis Enrique devrait aligner son équipe type. Une formation qui sera toutefois privée d’Ousmane Dembélé, suspendu après son expulsion face au Bayern Munich (0-1).

Lee pour remplacer Dembélé

Relégué sur le banc de touche en Bavière, Gianluigui Donnarumma devrait retrouver son rang de titulaire. Devant, lui, une défense à quatre classique composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. De retour dans le groupe parisien, Lucas Hernandez démarrera logiquement sur le banc. L’entrejeu sera composé du traditionnel trio Warren Zaïre-Emery, João Neves et de Vitinha. Enfin, Kang-in Lee devrait remplacer Dembélé sur le côté droit de l’attaque et évoluer aux côtés de Gonçalo Ramos et de Bradley Barcola.

En face, Salzbourg tentera de réaliser l’exploit. Si les Autrichiens parviennent à l’emporter, ils passeraient même devant le PSG au classement. Pour espérer ce miracle, l’équipe autrichienne devrait évoluer en 4-3-3 avec Schlager dans les cages. En défense, le quatuor Dedic, Baidoo, Bajcetic, Guindo serait aligné. Le milieu devrait s’articuler autour de Bidstrup, Gourna-Douath et Gloukh. Enfin, le trio Yeo, Ratkov et Dorgeles animerait l’attaque.

