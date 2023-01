PSG : le bel hommage des joueurs parisiens au Roi Pelé avant d’affronter Angers

La suite après cette publicité

Pour sa deuxième échéance de championnat après la défaite à Lens (1-3), le Paris Saint-Germain devra profiter de la réception au Parc des Princes de l’Angers SCO (21h, match à suivre sur notre live commenté), lanterne rouge après 17 journées, pour retrouver le chemin de la victoire et creuser un peu plus son écart de points avec le Racing, dauphin du club de la capitale avec 4 unités de retard.

Et lors de l’échauffement sur la pelouse francilienne, les joueurs de Christophe Galtier se sont présentés avec un t-shirt spécial pour rendre hommage à la légende brésilienne Pelé, qui s’est éteinte le 29 décembre dernier à l’âge de 82 ans. En effet, Neymar et ses coéquipiers ont porté une tunique blanche, ornée du visage du triple champion du monde (1958, 1962 et 1970), accompagnée de la description 'Eterno’ (éternel en portugais). Bel hommage.

