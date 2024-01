CAN 2023, RD Congo : Rohff défend Cédric Bakambu

Ce dimanche, la RD Congo est allée chercher le nul face à un Maroc assez insipide (1-1). Un point qui pouvait paraître inespéré sur le papier, mais qui est presque frustrant tant les Congolais ont dominé en seconde période. Les ouailles de Sébastien Desabre auraient même pu l’emporter sans le penalty raté de Cédric Bakambu en première période. Après la rencontre, l’ancien attaquant de l’OM a d’ailleurs été pris pour cible pour avoir manqué sa tentative. Pourtant, il a pu compter sur un renfort inattendu pour le défendre ce lundi.

La suite après cette publicité

En effet, le rappeur Rohff, très actif sur les réseaux sociaux, est monté au créneau sur X (ex-Twitter) pour défendre le petit frère de ses amis d’enfance : «Cédric Bakambu a manqué son penalty face au Maroc ok je vois en tendances qu’il prend cher pour ça, mais les gars quel grand joueur n’a pas raté un penalty important ? Je prends sa défense, c’est un jeune de ma ville que j’ai vu dans l’berceau, ses grands frères sont des amis d’enfance. Bref n’oubliez jamais ces moments de bonheur qu’il a procuré au peuple Congolais et la Can n’est pas fini, il a pas dit son dernier mot, restons poli et loyal.» Les supporters congolais sont désormais au courant.