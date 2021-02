Rennes : Julien Stéphan devrait rester

Ce vendredi, Rennes s’est une nouvelle fois incliné face à Nice et a enchaîné sa troisième défaite de suite en Ligue 1. Une mauvaise dynamique qui ne devrait pas menacer le poste de Julien Stéphan pour autant. Interrogé en conférence de presse sur les très mauvais résultats de son équipe depuis mi-janvier, Nicolas Holveck, président du club breton, confirme que son équipe est en crise, mais pas question de se séparer de Julien Stéphan.

« Le projet, on le mène à trois avec Julien (Stéphan) et Florian (Maurice), on ne va pas abandonner ce soir. Je n'ai pas vu les joueurs abandonner leur coach non plus, sincèrement, ils ont essayé jusqu'au bout. Le projet est toujours le même. Si le changement d'entraîneur était une recette miracle, ça se saurait. Ce n'est pas ma méthode. Ce n'est pas la question ce soir. » Voilà qui devrait rassurer le technicien français.