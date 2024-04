Le clash Mattéo Guendouzi-Igor Tudor inquiète sérieusement la Lazio

Une histoire d’hommes. Durant son passage à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi ne s’est jamais caché qu’il avait eu un gros coup de cœur pour Jorge Sampaoli, un entraîneur qui a su le comprendre et tirer le meilleur de lui. Après le départ de l’Argentin, le Français lui avait d’ailleurs adressé un message très émouvant. Un tournant dans l’aventure olympienne du milieu de terrain. En effet, l’arrivée d’Igor Tudor a redistribué les cartes et l’ancien d’Arsenal n’avait pas vraiment un bon jeu entre les mains. Le Croate, qui n’était pas franchement fan de lui, l’a un peu moins utilisé que son prédécesseur.

Des relations conflictuelles

La saison dernière, il a disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues, dont 34 en tant que titulaire (5 buts, 5 assists). Mais ses relations avec Tudor étaient au mieux fraîches, au pire glaciales. Pour toutes ces raisons mais aussi parce qu’il souhaitait voir autre chose, Guendouzi a rejoint la Lazio durant le mercato d’été. Le départ de Tudor n’a rien changé à son sort. En Italie, le natif de Poissy a marqué des points et a rapidement convaincu dans l’équipe de Maurizio Sarri. Mais le départ surprise de l’Italien a changé son aventure. Pour le remplacer, les Romains ont misé sur…Igor Tudor.

Rapidement, on s’est demandé comment les deux hommes à la personnalité forte allaient cohabiter. Le 28 mars, le Corriere dello Sport a révélé que le coach et le joueur se sont retrouvés pour discuter et faire un pas l’un vers l’autre. Un "pacte" avait même été scellé. Mais il n’a pas tenu très longtemps. Sur le banc face à la Juventus le 30 mars, l’international tricolore était entré en jeu et avait joué 11 minutes. Le temps de délivrer une passe décisive pour Marusic dans le temps additionnel (90e+3). Pour célébrer ce but, Guendouzi s’était retourné avant de pointer du doigt le banc. Le message était plus que clair.

Un avenir qui pose question

Depuis, le Français, dont l’attitude face à la Roma n’a pas été appréciée, a de nouveau eu un accrochage avec Tudor. Lors de la séance de jeudi, il a quitté le terrain touché au mollet (Œdème dû à la fatigue au mollet gauche). Mais les médias transalpins ont précisé qu’il s’est plaint de sa douleur avant d’arrêter sa séance. Ce qui n’a pas plu au Croate. Le ton est monté et Guendouzi lui a notamment reproché de l’avoir aligné dans l’équipe des remplaçants avant de quitter le terrain. Ce lundi, le Corriere dello Sport revient sur ce dossier.

Ainsi, on apprend que toute cette affaire est prise très au sérieux par la direction romaine. Les dirigeants veulent clore tout cela et jouer les médiateurs. D’autant que le CdS indique que «Guendouzi fait peur à la Lazio». Le milieu, qui ne s’est pas entraîné samedi,«veut des garanties après les désaccords avec Tudor.» Face à tout cela, le président Lotito et ses équipes souhaitent régler les problèmes et tirer un trait sur le passé. D’autant qu’ils ne veulent pas que le joueur ait des envies d’ailleurs. Ce qui aurait été déjà le cas d’après le CdS. Pour éviter une fuite ou des attaques d’autres clubs, l’idée est de blinder au plus vite Guendouzi, dont l’arrivée coûtera 12 millions plus 5 de bonus (+ 1 million pour le prêt). L’OM suit tout cela de loin.