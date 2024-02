Les révélations poignantes de la fille de Maradona

Ce mardi, la fille de Diego Maradona sort un documentaire autour de la vie de son père, «qu’elle seule peut raconter». Son objectif était de rendre hommage à l’homme qu’il était, de la manière «dont il a changé la vie, dont il a défendu, ou s’il a donné une chance d’améliorer la vie, de trouver un emploi» de toutes les personnes interrogées. Lors d’un entretien accordé à Relevo, Dalma Maradona, de son nom, a expliqué comment était son père avec elle et quelle enfance elle a eu.

«C’était un papa très aimant, très attentif, très drôle, nous partagions le même humour, ce sont des choses qui me manquent aujourd’hui», a-t-elle d’abord indiqué. «Grâce au documentaire, je me suis rendu compte qu’adolescent, je lui reprochais de ne pas être présent à mes anniversaires, et en le regardant, je me suis rendu compte qu’il était présent à chacun d’entre eux.» Elle a ensuite évoqué ses derniers jours et les conditions de sa mort. Elle espère que justice sera faite. «Il a eu une fin qu’il n’aurait pas dû avoir et de nombreuses personnes sont impliquées dans cette affaire. Je suis passée par beaucoup de sentiments, maintenant la chose la plus importante est de demander justice et que tout soit éclairci. Trois ans ont passé et j’ai confiance que tout sera résolu de la meilleure façon possible.» Le documentaire intitulé «La fille de Dieu» est disponible sur HBO Max.