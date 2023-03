FIFA-The Best, Real Madrid : David Alaba prend très cher !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est fou de rage. Lundi, le club de la capitale espagnole a décidé de boycotter la cérémonie des trophées FIFA-The Best 2022. En effet, les Merengues n’ont pas accepté que Vinicius Junior ne soit pas présent dans la liste des vingt-six joueurs retenus pour le onze FIFPro de l’année. Ils n’ont pas non plus digéré que Carlo Ancelotti, Karim Benzema et Thibaut Courtois ne soient pas récompensés pour le titre de meilleur entraîneur, meilleur joueur et meilleur gardien. Pourtant, tous ont été précieux dans la conquête des titres en Liga et en Ligue des Champions.

Mais cela a visiblement été insuffisant puisque les Argentins, vainqueurs du Mondial au Qatar, ont tout raflé. Lionel Messi a notamment gagné le trophée de joueur de l’année. La Pulga a été soutenue par de nombreuses personnes dont David Alaba, qui a voté pour lui en tant que capitaine de la sélection autrichienne. Un vote qui a fait polémique en Espagne puisque le défenseur est un élément du Real Madrid et qu’il n’a pas classé son coéquipier KB9 en tête. Face au tollé provoqué par son vote, l’ancien joueur du Bayern Munich a pris la parole hier.

Les fans agacés, la presse étonnée

« Dans le sillage des FIFA The Best Awards. L’équipe nationale autrichienne a choisi les votes pour ce prix en tant qu’équipe, pas seulement moi. Tous les membres de l’équipe ont le droit de voter et c’est ainsi que nous avons procédé. Tout le monde sait, et surtout Karim (Benzema), à quel point je l’admire et ses performances. Et j’ai déjà dit à plusieurs reprises que pour moi, il était le meilleur attaquant du monde, qu’il l’était toujours. Sans aucun doute.» Malgré ses explications et le fait que Benzema ne lui en veuille pas selon Defensa Central, Alaba prend cher pour sa "trahison".

C’est ainsi que plusieurs supporters du Real Madrid ont qualifié son geste sur les réseaux sociaux. Certains ont demandé son départ. On a vu des messages "Alaba Out". Il a aussi fait l’objet de graves injures racistes. Les médias ibériques ont aussi évoqué son cas. Marca a écrit à son sujet : «Alaba et tous ceux qui ont la responsabilité de voter doivent s’expliquer. Pas pour les fans de football, mais pour ses propres coéquipiers qui, avec cet ego presque dictatorial, sont les premiers à ne pas accepter la liberté de choix (…) Un culé ne peut pas choisir Vinícius, ou un Argentin quelqu’un qui ne porte pas le maillot de l’Albiceleste. En réalité, c’est tout le contraire de ce qu’ils pensent et démontrent. La taille d’un homme, footballeur en l’occurrence, se mesure à ses ennemis.»