The Best 2022 : David Alaba explique pourquoi il n’a pas voté pour Karim Benzema

David Alaba a décidé d’éteindre directement la polémique. Alors que, comme tous les capitaines de sélections nationales, il a dû voter pour le prix The Best 2022, le défenseur autrichien a choisi Lionel Messi comme meilleur joueur de l’année devant son coéquipier Karim Benzema. Un choix qui a suscité énormément de critiques alors que le joueur de 30 ans et le Ballon d’or 2022 jouent actuellement ensemble au Real Madrid. Pour justifier son vote, Alaba a publié un message sur les réseaux sociaux.

« Dans le sillage des FIFA The Best Awards. L’équipe nationale autrichienne a choisi les votes pour ce prix en tant qu’équipe, pas seulement moi. Tous les membres de l’équipe ont le droit de voter et c’est ainsi que nous avons procédé. Tout le monde sait, et surtout Karim (Benzema), à quel point je l’admire et ses performances. Et j’ai déjà dit à plusieurs reprises que pour moi, il était le meilleur attaquant du monde, qu’il l’était toujours. Sans aucun doute. »

