Nantes : la durée d’absence d’Alban Lafont est connue

La tuile. Dimanche, le FC Nantes s’est une nouvelle fois incliné face au Toulouse FC (1-2). Si les Canaris ont mené au score durant une bonne partie de la rencontre, les Violets se sont montrés plus entreprenants, pour au final s’imposer. Au-delà de la défaite, les Nantais ont perdu Alban Lafont à la suite d’un choc brutal sur le but de Zakaria Aboukhlal.

Au sol, sur le dos, le gardien de but formé justement au TFC est sorti sur civière, gravement touché après avoir heurté le poteau en plus du Marocain. Les résultats sont tombés, et le constat est sans appel. L’Équipe rapporte qu’Alban Lafont souffrirait d’une fracture à une côte et d’une contusion pulmonaire ayant engendré un pneumothorax. Une grave blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant 2 mois environ. Terrible pour Nantes qui perd son gardien de but numéro 1 dès la première journée de Ligue 1.