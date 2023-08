Ligue 1 : Monaco bat Clermont dans un match prolifique, Montpellier cale face au Havre, Toulouse arrache la victoire à Nantes

Pour le plus grand bonheur des passionnés du football français, la Ligue 1 reprenait ce week-end avec les matches nuls de Nice et Paris, respectivement face à Lille (1-1) et Lorient (0-0), ainsi que les victoires de l’OM contre Reims (2-1) et le succès renversant en début d’après-midi de Brest aux dépens de Lens (3-2). Et pour le retour du traditionnel multiplex de cette première journée, seules trois rencontres étaient prévues avec le passage du championnat à 18 équipes : Clermont-Monaco, Montpellier-Le Havre et Nantes-Toulouse.

On débute ce petit Tour de France avec un déplacement à Gabriel-Montpied, où l’ASM se déplaçait pour y affronter le CF63, belle surprise du championnat l’an passé avec sa 8e place. Le club du Rocher concédait rapidement l’ouverture du score dans cette rencontre, mais réussissait à rentrer au vestiaire avec en étant devant au score grâce à Vanderson et Wissam Ben Yedder, titulaire malgré sa mise en examen. L’attaquant international français redonnait encore une fois l’avantage aux siens après l’égalisation signée Muhammad Cham. Le jeune Maghnes Akliouche creusait même l’écart dans les derniers instants pour confirmer le succès. Un résultat suffisant pour permettre aux hommes d’Adi Hütter de débuter cet exercice de la meilleure des manières.

Montpellier cale, Toulouse se libère

Direction le stade de la Mosson, où le MHSC, sans Elye Wahi dans le onze de départ, recevait le promu havrais, champion de Ligue 2 en titre. Les visiteurs débloquaient justement la marque contre le cours du jeu à la suite d’un petit cafouillage dans la surface, permettant à Gauthier Lloris de faire trembler les filets adverses. Mais le club héraultais pouvait faire confiance à sa recrue estivale à la pointe de l’attaque, Akor Adams, pour inscrire un doublé rapide avant l’heure de jeu et ainsi montrer à la Paillade qu’il peut pallier son départ de la meilleure des manières. Néanmoins, Samuel Grandsir remettait les deux équipes juste avant le temps additionnel et offrir un point important au HAC pour son retour dans l’élite.

Enfin, pour la dernière rencontre de cet après-midi, le FC Nantes, maintenu dans l’élite à la dernière journée, recevait le Toulouse FC, vainqueur de la dernière Coupe de France et donc qualifié pour la prochaine Ligue Europa. Avant le premier quart d’heure de jeu, Mostafa Mohamed mettait les Canaris devant d’un penalty puissant prenant à contre-pied Guillaume Restes. Il fallait attendre le retour des vestiaires pour voir les Violets revenir au score par l’intermédiaire de l’international marocain Zakaria Aboukhlal avant que son coéquipier danois Rasmus Nicolaisen n’offre les trois points de la victoire aux visiteurs dans le temps additionnel.

Les résultats complets du multiplex

Clermont 2-4 Monaco : Wieteska (7e), Cham Saracevic (53e) / Vanderson (26e), Ben Yedder (43e, 70e), Akliouche (90+3e)

Montpellier 2-2 Le Havre : Adams (58e, 60e) / Lloris (6e), Grandsir (90+1e)

Nantes 1-2 Toulouse : Mostafa (13e) / Aboukhlal (62e), Nicolaisen (90+1e)