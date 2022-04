Bordeaux - Metz : les compositions sont tombées

La 31e journée de Ligue 1 offre un duel de bas de tableau entre Bordeaux (20e) et le FC Metz (19e). A domicile, les Girondins optent pour un 4-4-2 où Gaëtan Poussin officie comme dernier rempart derrière Timothée Pembélé, Stian Gregersen, Anel Ahmedhodzic et Ricardo Mangas. On retrouve Javaîro Dilrosun, Jean Onana, Danylo Ignatenko et Josuha Guilavogui dans l'entrejeu. Enfin, M'Baye Niang accompagne Hwang Ui-jo en attaque.

De son côté, le club mosellan s'articule dans un 3-5-2 avec Marc-Aurèle Caillard dans les cages. Devant lui, Dylan Bronn, Kiki Kouyaté et Jean-Armel Kana-Biyik prennent place avec Thomas Delaine et Fali Candé dans les couloirs. Kevin N'Doram, Pape Matar Sarr et Vincent Pajot se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Didier Lamkel Zé et Nicolas De Préville sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Bordeaux : Poussin - Pembélé, Gregersen, Ahmedhodzic, Mangas - Dilrosun, Onana, Guilavogui, Ignatenko - Hwang, Niang

FC Metz : Caillard - Bronn, Kouyaté, Kana-Biyik - Delaine, Sarr, N'Doram, Pajot, Candé - Lamkel Zé, De Préville

