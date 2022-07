JT Foot Mercato : l'AC Milan lance les grandes manœuvres

La suite après cette publicité

L'AC Milan attaque le mercato

Passé sous pavillon américain après le rachat par le fonds d'investissement RedBird Capital Partners, l'AC Milan souhaite confirmer son retour au sommet du football européen. Les Rossoneri sont à l'affût sur les dossiers Neymar et Paulo Dybala. Pour le Brésilien, cela paraît impossible d'un point de vue salarial et pour l'Argentin, il faudra livrer une rude bataille avec l'ennemi intériste pour s'offrir la Joya qui est libre de tout contrat. La piste la plus sérieuse mène au marocain Hakim Ziyech. Bloqué à Chelsea, l'ailier cherche un point nouveau point de chute et les discussions prennent une bonne tournure selon les dernières indiscrétions de Sport Mediaset. L'autre objectif des Milanais est le Belge Charles de Ketelaere. Le milieu offensif du Cercles Bruges a fait l'objet d'une première offre de l'ordre de 20M€ selon La Gazzetta dello Sport.

Incroyable come-back pour Messi ?

Lionel Messi est nostalgique de son époque barcelonaise. Depuis son arrivée dans la Ville Lumière, les articles faisant état d'un mal-être de la Pulga ont été nombreux. Mais pour autant, le PSG compte bien sur son septuple Ballon d'or qui est sous contrat jusqu'en 2023. Il figure même parmi les six joueurs jugés comme intouchables par la direction parisienne. Pourtant la rumeur d'un éventuel retour semble encore possible. Pour rajouter une couche, la célèbre émission espagnole El Chiringuito assure que Messi serait en contact avec les Culés. L'Argentin aurait aussi appelé le coach Xavi et attendrait à présent un appel du président Joan Laporta. Un come-back retentissant pourrait éventuellement arriver vers le mois de janvier, donc à six mois de la fin de son contrat.

Les officiels du jour

«Manchester United est heureux de confirmer que Tyrell Malacia a rejoint le club, signant un contrat jusqu'en juin 2026, avec la possibilité de le prolonger d'un an», viennent d'annoncer les Red Devils.

Après 4 saisons à Lille, le latéral droit Zeki Celik s'est engagé avec l'AS Rome. Il a signé jusqu'en 2026 et portera le numéro 19. Le turc devrait rapporter environ 7 M€ aux Dogues.

🔴 Zeki Çelik rejoint l’AS Rome.



Merci @mzekicelik17 ❤ — LOSC (@losclive) July 5, 2022

En fin de contrat avec Liverpool, Divock Origi (27 ans) débarque à l'AC Milan. L'attaquant international belge s'est engagé avec les Rossoneri jusqu'en juin 2026.

Le Stade Brestois vient de frapper un joli coup en attirant pour 4 ans l'espoir Karamoko Dembélé. Phénomène de précocité depuis ses 13 ans au Celtic Glasgow, il tentera de prouver son potentiel en France.