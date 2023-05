Real Sociedad-Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid affronte la Real Sociedad ce mardi à 22h, pour le compte de la 33e journée de Liga, un match à suivre en direct sur notre site. Alors que le titre semble se diriger vers la Catalogne, les hommes de Carlo Ancelotti se doivent de gagner pour préparer au mieux leur finale de Coupe du roi contre Osasuna samedi et le choc en demi-finales de Ligue des champions face à Manchester City. De leur côté, les coéquipiers de Takefusa Kubo doivent s’imposer pour rêver d’une qualification dans la plus prestigieuse des compétitions européennes l’an prochain.

Le technicien du Real Madrid, privé de nombreux joueurs dont Vinicius et Benzema, a aligné un onze avec beaucoup de nouveautés. Mariano Diaz est titulaire en attaque aux côtés de Rodrygo et Asensio, alors qu’Hazard reste sur le banc de touche. L’entrejeu madrilène est composé de Tchouaméni, Kroos et Ceballos.

Les compositions officielles :

Real Sociedad : Remiro - Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen - David Silva, Zubimendi, Merino - Kubo, Sorloth, Oyarzabal.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militão, Rüdiger, Nacho – Ceballos, Tchouameni, Kroos – Asensio, Mariano, Rodrygo.