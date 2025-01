Un club de Liga fonce déjà sur Théo Zidane

Il est la révélation de ce début de saison avec Cordoba. Arrivé cet été avec toutes les attentes générées par son lien de parenté avec Zinédine Zidane, Théo Zidane se savait attendu. Le longiligne milieu offensif de 22 ans a en effet quitté le Real Madrid librement pour rejoindre Cordoba, modeste club de seconde division espagnole, qui n’a plus connu l’élite du football local depuis 2014.

Pour une première pige loin du contexte madrilène dans lequel il avait grandi, on pouvait quand même se demander comment réagirait le troisième de la fratrie Zidane. Mais il n’a pas fallu bien longtemps avant qu’il chasse tous les doutes. «Le milieu de terrain marseillais a surmonté la phase d’apprentissage de ce football professionnel grâce à ses éclairs de génie. Ces dernières semaines, le Français s’est installé dans les plans d’Iván Ania comme titulaire. Après des débuts hésitants, au cours desquels il a dû assimiler un changement de rôle, il a commencé à montrer ses vertus en tant que footballeur», écrivait récemment AS à son sujet.

Getafe est intéressé

Depuis, l’ancien international U20 a même ajouté une autre corde à son arc puisqu’il s’est trouvé un goût pour le but, qui ne l’avait pourtant jamais caractérisé durant sa formation. Bilan : 4 buts et 1 passe décisive sur ses 6 derniers matchs, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus décisif de son club, rasséréné avec une 14e place en championnat (le premier relégable a 6 points de retard). Et il n’en fallait pas plus pour alerter la concurrence.

Comme le révèle AS ce jeudi, Getafe est en effet intéressé à l’idée de recruter le milieu offensif de 22 ans. Pire attaque de Liga avec seulement 11 buts marqués, le club de la banlieue de Madrid est coincé à la 17e place, et reste sous la menace d’une relégation. L’objectif sera forcément de se renforcer dès cet hiver avec un mercato d’ajustement, et à cet effet, l’arrivée de Théo Zidane serait vue d’un bon œil. Si l’opération se concrétisait, le fils de ZZ retrouverait donc la capitale madrilène, seulement 6 mois après l’avoir quittée.