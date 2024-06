Mercato : trois très bonnes nouvelles pour l’OL !

L’été va être animé du côté de Lyon. Les Rhodaniens ont déjà reçu une très bonne nouvelle en apprenant qu’Alexandre Lacazette allait finalement rester, ne cédant pas à la drague du championnat saoudien. Mais les Lyonnais vont aussi devoir se séparer de plusieurs joueurs importants, puisqu’ils doivent vendre pour 100 millions d’euros afin d’entrer dans les critères de viabilité établis par la DNCG.

Cherki, Caqueret et O’Brien font partie des joueurs avec une belle valeur marchande et une belle cote sur le marché, le premier cité étant par exemple convoité par le Paris Saint-Germain. Mais que les fans de l’OL se rassurent, il y aura aussi des arrivées. D’abord, ça avance bien pour Moussa Niakhaté (Notthingham Forest) comme révélé en exclusivité par nos soins. La visite médicale du défenseur central de 28 ans à Lyon est même déjà prévue, et tout indique que l’ancien de Metz retrouvera la Ligue 1 dès la saison prochaine. Cette saison, il a disputé 21 rencontres de Premier League, dont 15 titularisations, pour un but marqué.

Un champion du monde à l’OL ?

En plus de ça, les dernières informations publiées un peu partout à l’international vont aussi faire plaisir aux fans rhodaniens. Ainsi, en Italie, Sky Italia évoque le dossier Yankuba Minteh. L’OL s’intéresse à l’ailier gambien, qui appartient à Newcastle. La pépite de 19 ans a déjà trouvé un accord avec Everton, alors que les Lyonnais auraient posé 40 millions d’euros sur la table. Le média transalpin explique que les Magpies doivent vendre pour pouvoir recruter et être dans le vert par rapport au fair-play financier de la Premier League. La direction du club anglais pousse donc pour que le joueur file à Lyon, et non pas chez les Toffees, un concurrent direct.

De son côté, l’édition américaine du journal AS dévoile de nouvelles informations sur le dossier Thiago Almada. Depuis plusieurs jours, on sait que le groupe Eagle de John Textor veut enrôler le joueur de l’Atlanta United. Mais là, on apprend que l’objectif de l’Américain est de le faire venir à l’Oympique Lyonnais en janvier prochain, alors que son groupe aurait conclu sa signature pour un peu plus de 20 millions d’euros. Il devrait rester quelques mois à Botafogo - autre club de la galaxie Eagle - avant de décoller pour Lyon. Un sacré renfort hivernal en vue donc…