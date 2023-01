Rennes a reçu un gros chèque pour Kamaldeen Sulemana

La suite après cette publicité

En 2021, le Stade Rennais avait devancé l’Ajax Amsterdam pour recruter Kamaldeen Sulemana. A l’époque, le Ghanéen qui évoluait dans le club danois de Nordsjælland était présenté comme une pépite supersonique. De quoi convaincre les Bretons d’aligner 15 M€ pour se l’offrir. Un an et demi plus tard, le Black Star (15 sélections) a moyennement convaincu son monde.

Lors de sa première saison en France, il a joué 27 matches, toutes compétitions confondues (5 buts et 2 passes décisives), dont une majorité en tant que remplaçant. Pas épargné non par les blessures, Sulemana a vu son cas se détériorer cette saison. Titularisé à seulement deux reprises en 13 rencontres de Ligue 1 (1 but) le Ghanéen ne fait clairement pas partie des joueurs sur lesquels Bruno Genesio compte. Toutefois, les pépins physiques à répétions ont on est victime le secteur offensif font réfléchir les Rennais.

Les Saints sont revenus à la charge

Lié au SRFC jusqu’en 2026, le natif de Techiman est un candidat au départ, même si ses dirigeants lui avaient indiqué qu’ils souhaitaient le conserver. Mais la donne a changé. Southampton et le PSV se sont manifestés cet hiver. Les Bataves ont foulé une première offre de 15 M€ plus 2 M€ de bonus. De leur côté, les Anglais auraient proposé 17 M€ cash. Insuffisant. Mais les Saints n’ont pas lâché l’affaire. L’Équipe révèle que l’actuelle lanterne rouge de Premier League est revenue avec une nouvelle proposition : 20 M€ sans bonus.

Pas vendeurs à l’origine, les Bretons auraient changé d’avis. Les négociations sur poursuivent selon le quotidien. Rennes est en tout cas assuré de ne pas perdre d’argent avec le joueur puisque les offres reçues couvrent l’investissement de départ. Reste maintenant à savoir si cette destination conviendra à Sulemana. Affaire à suivre.