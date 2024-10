Le Real Madrid a déjà 5 options pour remplacer Dani Carvajal

Depuis quelques mois maintenant, le Real Madrid se penche sérieusement sur la succession de Dani Carvajal. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu souhaitent mettre la main sur un jeune latéral droit pouvant concurrencer l’Espagnol avant de prendre le relai par la suite. Le nom d’Achraf Hakimi, un ancien de la Casa Blanca qui est très ami avec Kylian Mbappé, a été mentionné. Mais il est difficile d’imaginer le club dirigé par Florentino Pérez traiter avec Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain. Les deux présidents sont en froid depuis le feuilleton Mbappé. Quoi qu’il en soit, le Marocain n’est pas vraiment la priorité des champions d’Europe et d’Espagne.

La suite après cette publicité

En effet, c’est Trent Alexander-Arnold qui a les faveurs de la direction. Encore jeune, puisqu’il a 26 ans, l’Anglais présente l’avantage d’avoir une belle expérience et surtout d’être libre en juin prochain. De plus, il est très proche d’un certain Jude Bellingham, avec lequel il joue chez les Three Lions. Si Liverpool ne désespère pas de prolonger l’enfant du club, le Real Madrid aimerait s’engouffrer dans la brèche et l’attirer dans ses filets. Mais plus tôt que prévu. L’idée des Madrilènes était initialement de le recruter en juin prochain. Mais ils ont dû revoir leur copie après la grave blessure de Dani Carvajal samedi lors de la victoire 2 à 0 face à Villarreal en Liga.

À lire

Real Madrid : Kylian Mbappé élu meilleur joueur de septembre

Quatre solutions dans le groupe pro

Le latéral ibérique a été touché sérieusement à la jambe après un choc avec Yérémy Pino en fin de rencontre. Rapidement, les terribles images de son genou se pliant lors du contact avec son adversaire ont fait le tour des médias et ont laissé peu de doutes concernant la nature de sa blessure. Dimanche, le Real Madrid a donné de ses nouvelles via un communiqué de presse publié sur son site officiel. «Il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité de la jambe droite. Il sera opéré dans les prochains jours» , pouvait-on lire. Tout cela aurait donc poussé le Real Madrid à prendre une décision importante, puisque le club espagnol souhaiterait recruter un spécialiste du poste au mercato d’hiver 2025.

La suite après cette publicité

Ce n’était plus forcément dans les habitudes de la Casa Blanca de se renforcer durant le mois de janvier. Cette fois-ci, les dirigeants pourraient passer à l’offensive. Mais le son de cloche est différent ce mardi du côté de AS. La publication ibérique explique que, même si l’option de recruter un joueur libre cet hiver n’est pas totalement exclue, elle n’apporte pas suffisamment de garanties aux yeux de la direction. Celle-ci a donc décidé de faire confiance à Lucas Vazquez pour le reste de la saison. Un pari risqué puisque l’Espagnol, qui était ailier à l’origine, occupe ce poste de latéral droit depuis quelques années seulement. AS rappelle toutefois que sur les 351 rencontres qu’il a jouées avec les Merengues, 114 l’ont été dans la peau d’un arrière droit, soit 33% de ses matches.

Les jeunes ont aussi une carte à jouer

Prêt pour ce défi de taille, Lucas Vazquez a le soutien de son club. Il aura au moins trois mois, voire plus, pour répondre sur le terrain et convaincre tout le monde. Mais Carlo Ancelotti a d’autres options pour remplacer Carvajal ou en cas d’absence de Vazquez pour blessure ou suspension. En effet, Eder Militão a déjà été repositionné au poste d’arrière-droit, lui qui évolue dans l’axe habituellement. Ferland Mendy est également capable d’occuper le couloir droit, tout comme le polyvalent Fede Valverde. Mais ce n’est pas tout. Marca explique que le coach madrilène a lancé "un casting à Valdebebas". En effet, Ancelotti va également regarder du côté des jeunes formés au club.

La suite après cette publicité

Lorène Aguado (22 ans) possède un profil qui ressemble beaucoup à celui de Carvajal. D’ailleurs, il avait été présent lors de la tournée estivale du club aux Etats-Unis. Marca évoque aussi les cas de David Jiménez (20 ans), qui avait été convoqué dans le groupe pro à la fin du mois de septembre quand Carvajal avait été laissé au repos pour affronter Alavés. Les noms de Jésus Fortea (17 ans), Melvin (17 ans) ou encore d’Alejandro Moya (19 ans) sont aussi mentionnés par Marca. Après la perte de son latéral droit qui a prolongé jusqu’en 2026, Carlo Ancelotti va vite devoir trouver des solutions alors que de nombreux défis se profilent à l’horizon, notamment le Clasico face au FC Barcelone à la fin du mois d’octobre. Il en a déjà quatre dans le groupe professionnel et une supplémentaire si jamais il décide de miser sur un jeune du club.