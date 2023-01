Jesse Lingard détruit Manchester United

La suite après cette publicité

Jesse Lingard vide encore son sac sur Manchester United. Parti librement du club l’été dernier pour rejoindre le promu Nottingham Forrest, le joueur de 30 ans s’était exprimé en décembre dernier pour évoquer le calvaire qu’il avait vécu lors de sa dernière année chez les Red Devils. Invité cette semaine dans le podcast "Diary of a Ceo", l’international anglais (32 sélections, 6 buts) a manifesté sa frustration devant la gestion dont pâtit le club depuis le départ d’Alex Ferguson :

«Il n’y avait plus de contrôle à Manchester United. Lorsque Ferguson était là, tout était sous contrôle, c’était une forteresse. Tout passait par lui : les contrats, les transactions commerciales. (…) Ils sont tellement en retard sur tout et doivent se mettre à jour. Vous voyez les installations de Manchester City, les installations de Tottenham… Là-bas, ils sont bien en avance. Même sur les réseaux sociaux. Je leur ai parlé de YouTube et de création de contenu en 2017 pour qu’ils se mettent à la page. (…) Qui prend les décisions ? On ne sait pas. Et maintenant, évidemment, ils veulent vendre le club. Tu veux des trucs modernes, mais on ne sait pas qui décide des changements au centre d’entraînement. Manchester United est l’un des plus grands clubs du monde et doit se moderniser», a-t-il regretté.

