Chelsea enrôle un nouveau gardien

Chelsea a officialisé l’arrivée du gardien serbe, Djordje Petrovic (23 ans), en provenance du club New England Revolution, en MLS, pour un transfert aux alentours de 16 M€. «Le joueur de 23 ans, qui a été sélectionné à deux reprises par la Serbie, a signé un contrat de sept ans à Stamford Bridge, avec une option d’une année supplémentaire», précise le communiqué des Blues. Petrovic devient la dixième recrue estivale de Chelsea.

La suite après cette publicité

Il s’agit du transfert le plus cher de l’histoire de la MLS pour un gardien. Avec cette nouvelle recrue, Chelsea offre une doublure compétitiv Robert Sanchez, également arrivé cet été de Brighton pour 23 M€, après le départ de Kepa Arrizabalaga au Real Madrid. «Je suis très heureux d’être à Chelsea et j’ai vraiment hâte de commencer dans ce club. C’est un grand pas pour moi et j’ai toujours rêvé de signer dans l’un des plus grands clubs du monde. Aujourd’hui, j’ai atteint cet objectif et je suis très heureux», a déclaré la nouvelle recrue londonienne.