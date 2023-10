OM-OL : la réaction d’Eric Zemmour suite aux incidents à Marseille

Ce triste dimanche soir pour le football français dépasse les frontières sportives. Après la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, l’homme politique d’extrême-droite, Eric Zemmour a également réagi suite aux débordements aux abords du stade Vélodrome, alors que le bus lyonnais a été caillassé et que l’entraîneur italien, Fabio Grosso a été grièvement blessé au visage. La rencontre a été officiellement reportée ultérieurement :

«Des "supporters" "marseillais" viennent de s’en prendre au bus des joueurs de l’Olympique Lyonnais. Ils l’ont attaqué à coups de pierre et blessé l’entraîneur. Ils veulent même détruire l’esprit du football. Je me demande de quel genre de "supporter"» et de quel genre de "Marseillais" il s’agit», a-t-il écrit sur le réseau social X (anciennement Twitter).