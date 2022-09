Le Qatar répond au Danemark et à son équipementier

Ce mercredi, Hummel, l'équipementier du Danemark a dévoilé les nouveaux maillots de la sélection qui sera utilisé pour la Coupe du monde au Qatar. Des maillots particuliers puisqu'on ne voit quasiment ni l'écusson du Danemark ni la marque sur le maillot. « Nous soutenons l'équipe nationale danoise jusqu'au bout, mais ce n'est pas la même chose que soutenir le Qatar en tant que nation hôte. Nous ne souhaitons pas être visibles lors d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes », peut-on notamment lire dans le communiqué de la marque.

Une nouvelle attaque contre le Qatar qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le pays hôte du prochain Mondial a tenu à répondre. «Le Qatar a travaillé avec le gouvernement Qatari pour s'assurer que cette compétition laisse un héritage social durable. Notre engagement a contribué à des réformes importantes du système du travail en promulguant des lois protégeants les droits des travailleurs et leur garantissant de meilleures conditions de vie. (...) Pour cette raison, nous contestons l'affirmation de Hummel selon laquelle ce tournoi a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous rejetons de tout la banalisation de notre véritable engagement à protéger la santé et la sécurité des 30 000 travailleurs qui ont construit les stades», peut-on notamment lire dans des propos relayés par le New York Times.