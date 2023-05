Qualifs Euro 2024 : la liste de l’Angleterre dévoilée pour la trêve de juin

La suite après cette publicité

Le sélectionneur de l’Angleterre Gareth Southgate a communiqué ce mercredi sa liste de 25 joueurs pour participer aux éliminatoires de l’Euro 2024 en juin. Pour rappel, les Three Lions disputeront deux rencontres. Ils se déplaceront d’abord à Malte, le 16 juin, avant de recevoir la Macédoine du Nord trois jours plus tard à Old Trafford.

Pour cette deuxième fenêtre internationale de l’année, le sélectionneur anglais a notamment réservé une surprise en convoquant pour la première fois le joueur de Crystal Palace, Eberechi Eze. Raheem Sterling a lui été écarté du groupe d’un accord commun, tandis que Trent-Alexander Arnold effectue son retour, après avoir été mis à l’écart lors du rassemblement de mars. Le défenseur de Brighton Lewis Dunk est lui de retour pour la première fois depuis 2018.

La liste complète :

Gardiens : Sam Johnstone, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold, Lewis Dunk, Marc Guehi, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker

Milieux de terrain : Jude Bellingham, Eberechi Eze, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Kalvin Phillips, Declan Rice

Attaquants : Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Callum Wilson