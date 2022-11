CdM 2022 : les Bleus envoient un message au Danemark

La France a bien débuté sa Coupe du Monde en s'imposant lors de son premier match face à l'Australie 4-1. Elle peut déjà valider son billet pour les 8es de finale en battant le Danemark ce samedi (17h). Les Bleus connaissent bien cette équipe puisqu'elle les a battus deux fois cette année, en juin au Stade de France, puis à Copenhague en septembre dans le cadre de la Ligue des Nations. «Elle est sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Cette équipe nous a fait beaucoup de misères. Il faut qu'on inverse cette tendance demain, sans parler de revanche. Le sélectionneur danois et les joueurs danois nous connaissent, on les connaît. Il y a eu une photographie sur juin qui est différente de celle de septembre, et ce sera encore différent demain. La situation des deux équipes n'est pas forcément la même. Tout ce qu'il y a eu avant nous sert, mais aussi à l'équipe danoise. Elle a cette capacité à changer de système», prévient Didier Deschamps.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur refuse de parler de revanche mais Hugo Lloris assure lui lors de cette conférence de presse de veille de match qu'il faudra se méfier et montrer son meilleur visage pour battre des Danois, auteurs d'un nul face à la Tunisie pour leur entrée en lice dans ce Mondial. «Cela reste une autre compétition (que la Ligue des nations, ndlr). Mais ça situe un peu le niveau du Danemark, une équipe très compétitive, capable de challenger les meilleurs. On est prévenus. On n'a pas besoin de motivation supplémentaire. On a bien conscience de l'importance du match de demain, décisif pour la qualification. Quand on regarde ce qui a été fait sur le premier match Tunisie-Danemark (0-0), il y a beaucoup de travail à faire. Toutes les équipes sont prêtes athlétiquement, physiquement, tactiquement.»

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.