L’OM toujours sous la menace du fair-play financier

La suite après cette publicité

Avec le recrutement de Vitinha cet hiver en provenance du SC Braga pour 32 M€, l’OM a réalisé le plus gros achat de son histoire, devant Dimitri Payet et ses 29 M€ en 2017. Si le club phocéen, menacé par le fair-play financier depuis plusieurs semaines, envisage d’échelonner le paiement du transfert en 4 annuités (environ 7 M€ sur 4 ans et demi), ce subterfuge ne devrait pas pour autant avoir d’incidence positive selon L’Équipe.

Sanctionné d’une amende de 2 M€ en septembre dernier (dont 1,3M€ avec sursis) pour avoir excédé le déficit autorisé de 30 M€ sur trois exercices comptables, le club phocéen pourrait encourir de nouvelles sanctions, encore plus lourdes, si cette opération venait à transgresser l’accord signé avec l’ICFC. Le quotidien rapporte que le club pourrait par exemple voir sa liste de 25 joueurs en Coupe d’Europe, être réduite à 23. En cas de dérapage financier, une exclusion pour la Coupe d’Europe pourrait également s’appliquer à partir de la saison 2024/2025. Affaire à suivre.

À lire

OM : Éric Di Meco approuve le transfert de Vitinha