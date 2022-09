L'UEFA sanctionne lourdement le PSG, l'AS Monaco et l'OM également pénalisés !

Mercato estival officiellement clôturé, place au jeu. Ou plutôt place aux sanctions. Redouté chaque saison par de nombreuses équipes, le fair-play financier vient, en effet, de livrer son verdict et, comme annoncé il y a quelques jours, plusieurs clubs ont bel et bien été sanctionné par l'UEFA. Dépassant les 30 millions d'euros de déficit autorisé sur trois exercices comptables, le PSG, l'OM et l'AS Monaco n'ont, en effet, pas obtenu gain de cause malgré l'argument de la pandémie de Covid-19 et du fiasco télévisuel de Mediapro. Des sanctions financières également appliquées à 5 autres clubs européens : l'AC Milan, Besiktas, la Juventus, l'AS Rome et l'Inter.

«La Première Chambre de l’Organe de contrôle financier des clubs (CFCB), présidée par Sunil Gulati, a annoncé aujourd’hui une série de décisions impliquant les clubs qui ont participé aux compétitions interclubs de l’UEFA 2021/22. La première chambre du CFCB a estimé que l’AC Milan (ITA), l’AS Monaco (FRA), l’AS Roma (ITA), le Beşiktaş JK (TUR), le FC Internazionale Milano (ITA), la Juventus (ITA), l’Olympique de Marseille (FRA) et le Paris Saint-Germain (FRA) ne respectaient pas l’exigence du seuil de rentabilité. L’analyse a porté sur les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Les exercices 2020 et 2021 ont été soumis aux mesures d’urgence Covid visant à neutraliser l’impact négatif de la pandémie. Dans le cadre de ces mesures, les exercices 2020 et 2021 ont été évalués comme une seule période et les clubs ont été autorisés à procéder à des ajustements spécifiques liés au covid-19 et à faire la moyenne du déficit combiné de 2020 et 2021», précise, dans un premier temps, le communiqué avant de détailler les clubs visés et les obligations à tenir pour ces derniers.

Une amende de 65 millions d'euros pour le PSG !

«Ces huit clubs ont accepté des contributions financières de 172 millions d’euros. Ces montants seront retenus sur tous les revenus que ces clubs tireront de leur participation aux compétitions interclubs de l’UEFA ou seront payés directement. Sur ce montant, 26 millions d’euros (15%) seront payés intégralement, tandis que le solde restant de 146 millions d’euros (85%) est conditionnel en fonction du respect par ces clubs des objectifs énoncés dans l’accord de règlement respectif. En vertu de l’accord de règlement de 3 ans, les clubs acceptent de se conformer à la règle de gain de football au cours de la saison 2025/26. Ils s’engagent à atteindre des objectifs annuels intermédiaires et à appliquer des mesures financières et sportives conditionnelles si ces objectifs ne sont pas atteints».

Parmi tous les clubs sanctionnés, à noter donc que c'est le PSG qui écope de la plus forte amende, car il est celui qui a le plus dépassé le déficit admis par l'UEFA : elle s'élève à 65 millions en tout, dont 55 millions d'euros avec sursis. Le club de la capitale va donc devoir payer immédiatement 10 millions d'euros. Un montant bien supérieur à celui que devront s'allouer l'OM et l'AS Monaco, tous deux sanctionnés à hauteur de 2 millions d'euros chacun, dont 1,7 million avec sursis, soit 300 000 euros chacun payables immédiatement. Dès à présent, les trois cadors du championnat de France ainsi que les cinq autres clubs européens ont trois ans pour redresser la barre et se trouver en conformité avec les règlements du fair-play financier, sous peine de sanctions revues nettement à la hausse.

Si l'instance précise, par ailleurs, que le PSG, l'OM et l'AS Monaco risquent également une «interdiction d'inscription de nouveaux joueurs sur sa liste A lors des compétitions interclubs de l'UEFA», la sanction ultime pour ceux qui décideraient de ne pas respecter l'accord signé avec l'UEFA est tout autre : «Exclusion de la prochaine compétition interclubs de l'UEFA pour laquelle ils se qualifieraient. Cette mesure s'applique, sous condition, aux saisons 2024-25 et/ou 2025-26». Parisiens, Marseillais et Monégasques sont donc prévenus. Au même titre que leurs homologues européens, plus que jamais dans le collimateur de l'UEFA.