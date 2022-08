Fair-play Financier : l'UEFA va sanctionner le PSG, l'OM et le Barça !

La suite après cette publicité

Véritable marronnier de chaque début de saison, le Fair-play financier débouche rarement sur de grandes sanctions, mais perturbe bien les clubs européens concernés. En France, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se sont souvent retrouvés dans le viseur de l'UEFA et cela ne va pas manquer cette fois encore. Dépassant les 30 millions d'euros de déficit autorisé sur trois exercices comptable, le PSG et l'OM contestent cette décision et s'appuyant sur l'arrêt de la Ligue 1 lors de la pandémie de Covid-19 et le fiasco télévisuel de Médiapro.

Disposant de la possibilité de contester cette décision devant l'Instance de contrôle financier des clubs, voire le Tribunal Arbitral du Sport, l'OM et le PSG risquent fort d'accepter les sanctions de l'instance qui gère le football européen. Selon The Times, les deux clubs français devraient être sanctionnés d'une amende qui ont été définis après négociations. Une situation similaire à celle de l'AS Roma et de l'Inter Milan qui eux devraient en plus subir des restrictions de transfert.

Barcelone et la Juventus épinglés, Arsenal surveillé

Faisant également partie des dix clubs qui vont être sanctionnés, la Juventus et le FC Barcelone sont d'ailleurs parmi les piliers de la Super League avec le Real Madrid (qui n'est pas concerné par les sanctions). Disposant de rapports glaciaux avec l'UEFA, la Vecchia Signora et les Blaugranas devraient s'exposer à des sanctions assez sévères avec les amendes, la restriction de transfert, mais aussi la possibilité d'être interdit de disputer les compétitions européennes. Si on est encore loin de cette situation catastrophe, les deux clubs ont néanmoins refusé d'entamer des négociations avec l'UEFA sur d'éventuelles sanctions.

Actif sur le mercato cet été avec les achats de Gabriel Jesus, Matt Turner, Oleskandr Zinchenko, Fabio Vieira et Marquinhos, Arsenal a dépensé pour le moment 132 millions d'euros sur le marché des transferts. Avec plus de 252 millions d'euros de perte lors des trois dernières années, l'UEFA a mis garde Arsenal qui enregistre l'une des plus grandes pertes de la Premier League selon le média anglais. Faisant partie des 20 clubs européens sur la liste de surveillance de l'UEFA pour l'exercice 2021/2022, les Gunners ont juste étaient alertés par l'instance et n'ont pas encore reçu d'avertissement de l'UEFA.

Cette vague de sanction sera d'ailleurs la dernière à se dérouler sur la première mouture du Fair-play financier. Bénéficiant d'une refonte récente, ce système va assouplir ses règles. Les clubs seront désormais limités à un pourcentage de dépenses de leurs revenus au cours d'une année civile et cela concernera les transferts, les salaires et les frais d'agent. Pour la première année du nouveau Fair-play financier, les clubs seront limités à 90%, puis 80% pour 2024 et 70% à partir de 2025.