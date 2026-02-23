Cristiano Ronaldo fait une grosse annonce

Cet hiver, Cristiano Ronaldo (41 ans) a fait part de son mécontentement concernant le mercato, lui qui s’est même opposé au transfert de Karim Benzema à Al-Hilal. Dans la foulée, l’attaquant, qui regrette le manque d’investissement d’Al-Nassr sur le marché des transferts, a entamé une grève. Il a été très rapidement rappelé à l’ordre. Auteur d’un doublé ce week-end, la star lusitanienne a évoqué son avenir après la victoire 4 à 0 face à Al-Hazm.

«Je suis très heureux. Comme je le dis si souvent, j’appartiens à l’Arabie saoudite. C’est un pays qui m’a très bien accueilli, ainsi que ma famille et mes amis. Je suis heureux ici. Je veux rester ici. Et le plus important, c’est que nous continuons à aller de l’avant. Nous sommes au sommet. Notre objectif est de gagner, de mettre la pression sur nos rivaux pour le titre, et on verra bien. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes de retour, nous sommes en forme, nous sommes confiants. Nous y allons match après match. Nous sommes en bonne forme. On verra ce qui va se passer.» CR7 veut rester et n’envisage pas un départ. Une bonne nouvelle pour Al-Nassr et ses fans.