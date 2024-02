PSG : les mots forts de Jean-Michel Aulas sur le départ de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain, cela ne fait désormais plus aucun doute. Après sept ans de bons et loyaux services, l’attaquant français va rejoindre le Real Madrid dans les mois à venir. Interrogé sur cette révolution à venir pour le club de la capitale et plus largement la Ligue 1, Jean-Michel Aulas, ancien président de l’OL, n’a cependant pas souhaité tomber dans un discours alarmiste. «Le départ de Kylian, c’est plus affectif, je dirais, que dans la concrétisation d’accords commerciaux sur les droits TV. Kylian, c’est effectivement une époque, mais il est resté sept ans au PSG, c’est magnifique. Moi-même, dans la meilleure période de l’OL où on a été champions tous les ans - et on l’a été sept fois successivement - jamais aucun joueur n’est resté sept années. Et c’était souvent des joueurs internationaux. C’est affectivement… Mais Kylian reste en équipe de France. Et on sait son attachement aux événements nationaux. J’espère qu’on aura une bonne nouvelle pour les Jeux olympiques (de Paris 2024) bientôt aussi», a tout d’abord assuré le dirigeant dans un entretien accordé à RMC Sport.

Et de revenir sur les conséquences du départ de Mbappé pour la Ligue 1. «C’est trop tôt de le dire. Parce qu’aujourd’hui la Ligue 1, c’est bien sûr Kylian mais ce sont aussi les performances du PSG en tant que tel. Dans la vie, il faut toujours, d’une difficulté, trouver une opportunité. Est-ce que ce n’est pas l’opportunité pour le PSG - en tout cas j’en suis convaincu connaissant bien Nasser (Al-Khelaïfi) et ayant confiance en son aptitude à saisir une nouvelle opportunité - de faire arriver deux ou trois très grands joueurs qui vont peut-être redonner au PSG une crédibilité, peut-être aussi une cohérence… je ne sais pas. Je fais en tout cas le vœu qu’on transforme cette difficulté, parce que cela en est une évidemment colossale, en une opportunité. Et vous savez, la vie est souvent faite de clins d’œil: supposons que cette année soit la bonne pour le PSG avec Kylian (en Ligue des champions, ndlr), on trouvera extraordinaire de permettre à Kylian de saisir cette opportunité et au PSG de se relancer totalement. Je forme le vœu que ce soit la bonne année pour le PSG et pour Kylian, ensemble». Une ambition forcément partagée par les hautes sphères franciliennes…