Le Paris Saint-Germain a fait fort pour sa grande première de la saison, une démonstration (0-5) face à Clermont qui a eu le plus grand mal à défendre sur Neymar. Le Brésilien a porté les Parisiens et a été impliqués sur 4 des 5 buts de son équipe. De quoi mettre le feu à la twittosphère, pour une fois dithyrambique sur la prestation du PSG et de sa star.