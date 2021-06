Barça : Ronald Koeman remercie Joan Laporta

Conforté dans ses fonctions par son président Joan Laporta ce jeudi, Ronald Koeman passera donc une saison supplémentaire sur le banc du FC Barcelone. Un véritable soulagement comme le technicien néerlandais l'a expliqué sur son compte Instagram ce vendredi.

La suite après cette publicité

«Je suis soulagé de pouvoir dire que mes joueurs et mon staff pourront se concentrer complètement sur la saison à venir. Ces dernières semaines ont été intenses, mais je me réjouis que le président Joan Laporta me donne son soutien et ait ramené du calme. L'objectif de tous au club est le même : construire un Barça capable de gagner et décrocher des titres ! #ForçaBarça», a-t-il lancé.