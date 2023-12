L’IFFHS dévoile son top 10 des meilleurs joueurs de l’année

La Fédération Internationale d’Histoire et de Statistiques du Football (IFFHS) a dévoilé ce mercredi les dix meilleurs joueurs de l’année 2023. Si Lionel Messi a été sacré ballon d’Or, il n’arrive néanmoins pas en tête de ce classement puisque c’est l’attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, qui a été nommé meilleur joueur du monde, juste devant le Français Kylian Mbappé et l’Argentin Lionel Messi. Ce prix était décerné depuis des années par la FIFA en tant que Joueur Mondial de la FIFA.

Dans la suite du classement, on retrouve le milieu espagnol, Rodri, à la quatrième place et le milieu anglais, Jude Bellingham en cinquième position. La suite est complétée par Kevin De Bruyne sixième, Harry Kane septième, Bernardo Silva huitième, Vinicius Junior neuvième et Lautaro Martinez dixième. Après la fusion de la FIFA avec le Ballon d’Or, l’IFFHS s’est détachée et l’organise seul depuis 2020.