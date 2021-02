Quels sont les meilleurs gants de gardien de but ?

Éléments indispensables des gardiens de but, les gants ont grandement évolué depuis la fin des années 1990. Des équipementiers comme Uhlsport, Erima, T1tan, Reusch se sont spécialisés dans les gants de gardien de but mais les marques comme Nike, adidas ou encore Puma s'y sont également intéressés. Voici un panel des meilleurs gants du marché.

Adidas

De par son importance dans le marché de la chaussure de football, adidas bénéficie d'un réservoir de gardiens de but très intéressant dans son écurie comme Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Keylor Navas ou encore David de Gea. L'équipementier aux trois bandes a donc spécifiquement retravaillé ces gants de gardien pour se mettre au niveau des meilleures références du marché. Avec la paire de Predator Pro Ultimate, le pari a été réussi.

La suite après cette publicité

Predator Pro Ultimate

Comme les nouvelles chaussures Predator Freak, les gants de gardien Predator Pro connaissent un immense succès auprès des joueurs, et ce, grâce à la technologie Demonskin 2.0 sur le dos de la main. La paume en latex URG 2.0 offre une grande assise notamment sur les lourdes frappes. Des zones de flexion anatomiques et des éléments amovibles au niveau du poignet et des doigts constituent les plus de cette paire de gants. Deux versions sont disponibles, l'une avec une bande stretch fixe et l'autre sans strap. On retrouve du polyester et du coton pour cette paire haut de gamme au prix de 180€.

Nike

Leader du marché de la chaussure de football, Nike ne laisse pas pour autant les gants de gardien de but. En 2018, l'équipementier américain a sorti la paire Mercurial Touch Elite, sans strap autour du poignet. Une révolution qui comportait des défauts de résistance que Nike a rapidement corrigé. Cette paire de gants peut être considéré comme une référence même si la Vapor Grip 3 reste la valeur sûre de la marque à la virgule.

Vapor Grip 3

Gants de Thibaut Courtois, Ederson ou encore Alisson Becker, les Vapor Grip 3 utilisent un rembourrage en mousse qui offrirait une meilleure prise en main. Comme pour les chaussures de football, la technologie All Conditions Control (ACC) facilite un meilleur contrôle de balle par temps sec mais aussi par temps de pluie. Parmi les autres atouts de cette paire, une sangle réglable et un serre-poignet abaissé pour créer des mouvements de main plus naturels. Le latex est omniprésent sur ce modèle.

Puma

Ces cinq dernières années, l’équipementier allemand Puma a considérablement amélioré la qualité de ses produits pour se hisser au niveau des mastodontes Nike et adidas. Les gants de gardiens font justement partie intégrante de cette stratégie avec des produits de grande qualité comme la Future Grip Hybrid et l'Ultra Protect.

Future Grip Hybrid 5.1

Portée par Jan Oblak, la paire Future Grip Hybrid 5.1 a une très bonne presse en raison de la qualité de son grip. Le dos de cette paire de gants a été tricoté pour une flexibilité maximale et une grande sensation de liberté. Le poing en silicone et la paume de 4mm en latex garantissent une forte adhérence. La coquille est composée majoritairement de Polyester et de Latex. Ce produit est disponible à la vente sur la boutique Puma.com à 79,95€.

Puma Ultra Grip 1

Steve Mandanda et Rui Patricio affichent fièrement leur paire de gants Puma Ultra. La technologie Finger Protection permettrait d’éviter un étirement nuisible. L’adhérence est assurée par des paumes en latex et la fermeture auto-agrippant facilite le port de cette paire. Une version haut de gamme qui coûte 110€ sur la boutique en ligne Puma.

Uhlsport

Créée en 1948, la marque allemande Uhlsport s’est d’abord spécialisée dans la confection d’équipements pour les gardiens de buts avant de se diversifier en produit avec notamment des ballons de qualité comme ceux utilisés en Ligue 1 et Ligue 2 depuis 2017. Cependant l'équipementier continue de produire des gants de gardien dont les deux références suivantes.

Uhlsport Pure Alliance Supergrip +

L'Uhlsport Pure Alliance Supergrip + a fait sensation à sa sortie en 2020. La technologie 360° Reflex Cut permet un toucher naturel, bien aidée par le latex omniprésent sur tout le contour des doigts et sur la paume Supergrip blanche pour une meilleure adhérence et résistance. On notera la présence de particules noires autocollantes sur la mousse afin que le ballon adhère par tous temps. La ventilation du gant est assurée par le néoprène Airprene. Au niveau du revers de la main, la technologie Rebound Zone à l’endroit des poings facilite la protection pour dégager. Enfin la Flex Entry et la nouvelle innovation Dual Fix System garantissent une bonne fixation et une souplesse dans la fermeture des gants. On retrouve cette paire de gants aux mains d’ Anthony Lopes ou encore de Benjamin Lecomte. Elle est disponible à la vente pour 91€ sur Foot.fr.

Uhlsport Aquagrip

Ce gant a été confectionné pour réduire les inconvénients occasionnés lors d’un temps humide. La mousse ""AQUAGRIP"" avec des éléments high grip Aqua joue ce rôle pour une meilleure prise de balle. La flexibilité et le confort seraient assurés par un mélange de latex (zone 3D SCHOCKZONE) et de néoprène sur la dorsale. La coupe enveloppe bien les doigts pour une meilleure adhérence. Pour la fermeture, un strap semi-élastique permet une entrée facilitée. Il faudra s’acquitter de 133€ pour s’offrir ces paires.

Reusch

La marque allemande fondée en 1934 par Karl Reusch confectionnait à ses débuts des gants pour les alpinistes jusqu'en 1973, quand le gardien allemand Sepp Maier portait pour la première des gants de football estampillés Reusch. Depuis, la marque à continuer de se spécialiser dans le domaine avec deux gants de gardien de référence.

Reusch Attrakt Fusion Guardian

La paire Reusch Attrakt Fusion Guardian 2021 propose une bonne adhérence et une bonne durabilité grâce au latex Reusch-Grip sur la paume et à la technologie Fusion. Reusch a recherché une ergonomie au niveau de la paume pour un contrôle direct du ballon. Sur le revers, le latex apporte de la stabilité et fait circuler l'air. Enfin la fermeture du poignet s’effectue grâce à une sangle élastique en latex avec une languette en néoprène et un embout en caoutchouc. Les gants d’Hugo Lloris ou encore Wojciech Szczęsny font clairement partie des références ultimes du marché et sont vendues à 173€.

Pure Contact Fusion

Ce gant de gardien de but constitue la quatrième génération de la gamme ultralégère Pure Contact de Reusch. Il offre un effet de seconde peau et un maximum de souplesse. La paire possède un brassard écourté pour une sensation de légèreté et un enfilage simplifié. On retrouve ainsi le latex Reusch Grip avec la technologie Fusion, pour adhérer et durer face à toutes les conditions météorologiques. Le revers de main FreeFlex est fait de néoprène perforé ainsi que de silicone, pour faciliter les canaux d’aérations. Une paire que l’on peut s’offrir pour 100€ sur Foot.fr.

Erima

On retrouve un nouvel équipement allemand: Erima. Comme Uhlsport, Erima est aussi connu pour la qualité de ses ballons de football et notamment ceux conçus pour le futsal. Mais l'équipementier allemand produit encore des gants de gardien de très bonne facture comme le Flexinator ultra knit.

Erima Flexinator ultra knit

Sur les Flexinator ultra knit, on peut noté que le dos de main est tricoté et apporte de la flexibilité, du confort et une bonne maîtrise du cuir. Un latex Hypersoft de 4mm avec une surface anti abrasion sont utilisés pour une bonne accroche et un amortissement des chocs. La mobilité à l’intérieur de la paire est assurée par les technologies Flex Zones et Flex Cut. Une bande élastique à scratch multi-tours se situe au niveau de la fermeture. La paire est disponible à l’achat pour 96 €.

Kipsta

La marque de football du groupe Décathlon est officiellement née en 1998 mais elle a pris un virage en 2017. Depuis cette date, les produits de Kipsta se distinguent par leur rapport qualité/prix défiant toute concurrence. C'est notamment le cas pour la paire de gants Kipsta F900.

Kipsta F900

Ces gants Kipsta se distinguent par la mousse de 4mm, qui permet un renfort au niveau de la paume et le latex super soft qui assure une bonne accroche du ballon. Le pouce ergonomique demeure aussi un atout pour bien garder le contrôle du ballon tandis que le mesh en 3D élastique optimise le confort. Enfin, le double scratch permet de bien ajuster la paire aux mains. Deux versions sont disponibles à Decathlon, l’une en couture négative (la plus utilisée par les gardiens professionnels), et l’autre en couture plate, pour un même prix de 40€.

T1tan

Encore un équipementier allemand à l'honneur avec la marque T1tan, qui fait beaucoup parler d'elle ces dernières années, notamment en raison de son service de personnalisation: Gloves Creator. T1tan propose un gant de très haut niveau, le Beast 2.0

T1tan Beast 2.0

La paire de gants Beast 2.0 est composée d'un micromesh particulièrement respirant, confortable et très souple. Cet effet seconde peau est notamment optimisé par les coutures négatives sur ces gants. On retrouve 4mm de latex (le Gecko grip) sur la paume pour assurer un meilleur grip mais aussi des panneaux de latex au niveau des doigts pour renforcer les dégagements aux poings. Enfin, le bandage de serrage est aussi composé de latex et permet un bon maintien des gants.