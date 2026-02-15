Real Madrid : Trent Alexander-Arnold a choqué tout le monde

Il n’avait plus été titulaire depuis le 3 décembre dernier. Après être revenu le week-end dernier avec un petit quart d’heure de jeu face à Valence en Liga, Trent Alexander-Arnold était aligné d’entrée face à la Real Sociedad samedi soir lors de la large victoire des Merengues contre les Basques (4-1). Une rencontre après laquelle Vinicius Jr fait logiquement la une, lui qui a brillé en l’absence de Kylian Mbappé. Mais un autre homme fait aussi parler de lui - en bien cette fois - et c’est Trent Alexander-Arnold, qui avait des choses à prouver.

Il faut dire que ses prestations sur la première partie de saison avaient été très critiquées, n’étant clairement pas au niveau attendu par l’opinion publique madrilène, aussi agacée par ses pépins physiques à répétition. De plus, il y a aussi un gros débat sur qui doit être le titulaire au poste de latéral droit à Madrid, avec trois candidats sérieux : Fede Valverde, habitué à dépanner à ce poste, Dani Carvajal, de retour de blessure lui aussi, ainsi que le latéral anglais. Et clairement, contre les Basques, il a marqué des points.

Comparé à… David Beckham

Une heure de jeu convaincante, qui a bien démarré avec une passe décisive dès la 5e minute ; un joli centre en profondeur bien expédié au fond des filets par Gonzalo Garcia. En plus de cette action, le joueur des Three Lions a été très actif dans le jeu, distillant de très bons ballons et n’étant pas inquiété sur le plan défensif. Une prestation solide qui lui a valu un 9/10 dans les notes du journal Marca. Rien que ça. Dans un autre article, le journal madrilène va jusqu’à se demander « Beckham est de retour au Bernabéu ? », en référence à la belle patte droite de TAA.

« Je ne vais pas dire qu’il m’a surpris, mais c’est un joueur très intelligent qui comprend très bien le jeu. J’ai parlé avec lui et j’ai apprécié, c’est une chance d’avoir un joueur comme ça. Mais on ne découvre pas Trent maintenant », a indiqué Alvaro Arbeloa après la rencontre. Clairement, on peut dire que Trent Alexander-Arnold a remis les pendules à l’heure, lui qui n’avait disputé que 16% des minutes possibles avant ce match. Avec de telles prestations, le débat du latéral droit titulaire ne devrait pas durer bien longtemps…