OM-Angers : les compositions officielles

Trois jours après avoir été retourné par l'Olympique Lyonnais, en match en retard, l'Olympique de Marseille (3e) doit profiter de la réception d'Angers, dans un stade enfin garni de tous ses supporters, 12e et qui vient d'être battu par la lanterne rouge, pour reprendre sa marche en avant (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h).

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre comptant pour la 23e journée de Ligue 1, les Marseillais se présentent en 4-3-3. Leonardo Balerdi est préféré à Duje Caleta-Car en défense centrale. Première apparition pour la recrue bosnienne Sead Kolasinac, alignée au poste de latéral gauche. Devant, Bakambu est préféré à Under pour accompagner Milik et Payet. En face, Gérald Baticle opte pour un 3-4-3. Eliminé de la Coupe d’Afrique des nations, les Marocains Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi sont de retour dans le onze. Mohamed-Ali Cho et la dernière recrue croate Marin Jakolis manquent à l'appel.

Les compositions d'équipes :

Marseille : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Balerdi, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gerson - Bakambu, Milik, Payet

Angers : Petkovic - Manceau, Traoré, Batista Mendy - Cabot, Bentaleb, Mangani, Doumbia - Boufal, Ounahi, Fulgini

Avec Zebet, nous vous offrons 10€ de freebets avec le code promo FM10 et 150€ de paris offerts pour toute première inscription. Misez 10€ sur une victoire 2-1 de l’OM et tentez de remporter 53 € (cote à 5,30). Créez votre compte Zebet dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)