La prédiction de Karim Benzema sur l’Arabie saoudite

Dans neuf jours, Karim Benzema fêtera ses 37 ans. Le Français ne compte pas pour autant raccrocher les crampons, lui qui se sent très bien à Al-Ittihad en Arabie saoudite. Après une première saison compliquée, l’ancien joueur du Real Madrid s’épanouit sous les ordres de Laurent Blanc (10 buts et 3 assists en 11 rencontres toutes compétitions confondues) et en Saudi Pro League. C’est ce qu’il a d’ailleurs expliqué lors d’un entretien accordé à l’agence de presse saoudienne SPA.

«L’Arabie saoudite sera pleinement préparée dans dix ans (pour la Coupe du monde 2034, ndlr), car la formation et le développement commencent avec les joueurs émergents, et c’est la chose la plus importante sur laquelle la fédération de football travaille actuellement. Donc elle va créer une génération capable d’atteindre le plus haut niveau technique dans le jeu.» KB9 voit grand pour l’Arabie saoudite.