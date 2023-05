Real Madrid, Barça : Gabri Veiga a sa préférence

Du haut de ses 21 ans, Gabri Veiga va être une des attractions du prochain mercato estival. Le milieu de terrain offensif du Celta va partir cet été, et plein de clubs le veulent ; du Real Madrid au Barça en passant par les cadors anglais. Le club galicien demande 40 millions d’euros aux intéressés, soit le montant de sa clause libératoire.

Ces dernières semaines, le Real Madrid semblait favori, et faisait le forcing pour conclure l’opération au plus vite. Seulement, AS dévoile maintenant que le joueur est plutôt intéressé par le FC Barcelone. Notamment parce qu’il estime qu’il aura plus de temps de jeu en Catalogne, alors qu’au Real Madrid, il aura de la concurrence et c’est sans compter l’arrivée plus que probable de Jude Bellingham.

