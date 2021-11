Conference League : le Stade Rennais s'impose face au NS Mura, Tottenham l'emporte pour la première de Conte, l'AS Roma tenue en échec par Bodo/Glimt

Pour le compte de la quatrième journée de Conference League, le Stade Rennais recevait le NS Mura au Roazhon Park. Leader du groupe G, les hommes de Bruno Genesio devaient s'imposer pour prendre leurs distances au classement sur le Vitesse Arnhem ou encore Tottenham. Au coup d'envoi, les Rennais se présentaient en 4-4-2 avec le duo Terrier, Guirassy en attaque. Le SRFC pensait bénéficier d'un penalty en début de match pour une faute sur Truffert mais l'arbitre ne bronchait pas (8e). Les Bretons poussaient et Sulemana bien servi par Assignon ne trouvait pas le cadre de la tête (24e). Juste avant la pause, Santamaria voyait sa frappe repoussée par Obradovic (39e). Au retour des vestiaires, le Stade Rennais poussait mais manquait cruellement d'efficacité dans le dernier geste. Il fallait attendre le dernier quart d'heure pour que la situation se décante enfin pour Rennes. A la réception d'un coup-franc, Badé de la tête s'élevait plus haut que tout le monde et ouvrait le score (1-0, 76e). Avec ce troisième succès, les protégés de Bruno Genesio comptaient trois longueurs sur Tottenham au classement.

La suite après cette publicité

Dans l'autre match de la soirée dans ce groupe, Tottenham pour la première d'Antonio Conte sur le banc accueillait le Vitesse Arnhem. Les Spurs prenaient rapidement le contrôle des opérations par Son (1-0, 15e) avant que Lucas Moura bien servi par Kane ne réalise le break (2-0, 22e). Le club londonien prenait le large suite à un but contre son camp de Rasmussen (3-0, 28e). Le Vitesse revenait dans le match quatre minutes plus tard par le même Rasmussen (3-1, 32e). Juste avant la pause, Bero permettait aux siens de réduire l'écart (3-2, 39e). Tottenham était réduit à dix à l'heure de jeu après un deuxième jaune pour Romero. En fin de match, le Vitesse Arnhem évoluait également à dix avec le deuxième carton jaune reçu par Doekhi (81e), avant que Schubert ne ne fasse expulser (85e). Grâce à ce succès étriqué, Tottenham s'emparait à nouveau de la deuxième place du groupe G et revenait à trois points de Rennes. Enfin, l'AS Roma qui recevait Bodo/Glimt à l'Olimpico devait une revanche à son public. Mais juste avant la pause, Solbakken ouvrait le score pour les Norvégiens (0-1, 45+1). Sonnés, les joueurs romains égalisaient avant l'heure de jeu par El Shaarawy (1-1, 54e). Dix minutes plus tard, les visiteurs reprenaient l'avantage par Botheim (1-2, 64e). En fin de match, Ibanez permettait au club de la Louve de revenir à nouveau au score (2-2, 84e). Avec ce résultat nul, la formation italienne se hissait à la deuxième place du groupe C.

Retrouvez le classement des groupes de Conference League ici.