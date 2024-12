BL : le Bayern, le Bayer et le RB Leipzig font le boulot, l’Eintracht freiné

Les gros bras de Bundesliga se jaugeaient à distance durant ce multiplex de la 13e journée. Autant le dire tout de suite, celui qui a réalisé la mauvaise opération se nomme l’Eintracht Francfort. Malgré le 7e but en championnat d’Hugo Ekitike (le 11e toutes compétitions confondues), les Aigles ont dû se contenter d’un nul à domicile contre Augsbourg 2-2. Ils laissent le Bayern Munich prendre 6 points d’avance en tête puisque les Bavarois ont péniblement battu Heidenheim à l’Allianz Arena 4-2.

Upamecano, Goretzka et un doublé de Musiala ont permis aux hommes de Vincent Kompany de forcer la décision face à un promu coriace. Pour compléter le podium, on retrouve le Bayer Leverkusen, vainqueur de Sankt Pauli 2-1. Deux points derrière, le RB Leipzig se refait une santé après sa rouste subie le week-end dernier. Le club allemand s’est rattrapé avec un succès sur la pelouse de Kiel 2-0. Enfin plus loin dans le classement, le Werder l’a emporté à Bochum 1-0.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Bayer Leverkusen 2 - 1 Sankt Pauli : Wirtz (6e), Tah (21h) ; Guilavogui (84e)

Bayern Munich 4 - 2 Heidenheim : Upamecano (18e), Musiala (56e, 90e+1), Goretzka (84e) ; Honsak (50e), Dorsch (85e)

Bochum 0 - 1 Werder Brême : Stage (56e)

Eintracht Francfort 2 - 2 Augsbourg : Ekitike (55e), Uzun (74e) ; Tietz (61e), Essende (71e)

Holsteil Kiel 0 - 2 RB Leipzig : Sesko (27e), Silva (sp 69e)