Lille : Jocelyn Gourvennec n'est pas inquiet pour Burak Yılmaz

Unique buteur lors de la défaite du LOSC face au RB Salzbourg (1-2), le 29 septembre dernier en Ligue des Champions, Burak Yılmaz n'a, en revanche, plus trouvé le chemin des filets depuis cinq journées en Ligue 1. Grand artisan du titre lillois la saison passée avec 16 buts et 5 passes décisives en championnat, l'international turc ne vit pas la même réussite depuis la reprise et semble parfois bien moins tranchant aux abords de la surface adverse, en témoigne sa récente performance face à Séville (0-0). Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant de recevoir Brest, Jocelyn Gourvennec n'a cependant pas voulu accabler son buteur, préférant souligner une limite collective ces derniers temps.

«On échange beaucoup, évidemment. C'est quelqu'un qui est très lucide, qui peut être volcanique dans les matches mais qui, au quotidien, a beaucoup de sérénité. Nos discussions sont toujours intéressantes. C'est un joueur qui pèse beaucoup sur les défenses car il a cette capacité à très bien se déplacer, et surtout à apporter de la profondeur à l'équipe parce qu'il est toujours à la limite du hors-jeu (ndlr : signalé 5 fois hors-jeu contre Séville, un record peu flatteur en LDC). Il est toujours une menace pour les défenseurs car ils savent qu'ils peuvent pas se manquer dans leurs interventions. Après, il y a la réussite et l'efficacité, où, à l'image de l'équipe, il peut certainement faire mieux.» Une nouvelle occasion de retrouver le chemin du but se présentera, quoi qu'il en soit, ce samedi face aux Brestois.

