PSG : Keylor Navas loin d'être le candidat au départ désigné

La suite après cette publicité

Le problème était annoncé depuis l’été dernier. En recrutant Gianluigi Donnarumma alors qu’il possédait déjà Keylor Navas dans les rangs, le Paris Saint-Germain a certes bondi sur une opportunité de marché, mais le club de la capitale s’est créé un problème tout seul. Avant même les débuts du champion d’Europe italien sous ses nouvelles couleurs, personne ne voyait possible la cohabitation avec le Costaricain, autre gardien numéro 1 en puissance.

Une impression qui s’est logiquement confirmée. Après de longs mois sans trancher, Mauricio Pochettino a visiblement cassé quelque chose chez Navas en choisissant de titulariser Donnarumma lors de la double confrontation face au Real Madrid. L’Italien n’a pas marqué des points pour autant, mais Navas a fini par confirmer publiquement, à l’issue du match contre Angers (3-0), qu’il ne pouvait plus continuer comme ça.

Le flou règne

« Il faut étudier la situation, étudier beaucoup de choses. Au final, j’ai une très bonne relation avec Gigio (Donnarumma). Il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr, je veux jouer tous les matchs et au final, c’est une situation, comme cette année, ça sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, moi aussi, je suis content, on me traite bien. On verra ce qu’il se passera, mais il faut que ça change d’une manière ou d’un autre. » Et selon la plupart des médias français, le message passé par Navas signifie que le Costaricain est disposé à plier bagage, à condition que Paris lui règle les années de contrat qu’il lui reste à honorer. Ce matin, l’image d’un Pochettino discutant longuement avec son joueur a donné du grain à moudre à ce sujet.

Interrogé en conférence de presse cet après-midi, le coach francilien est resté mesuré, même s'il a confirmé que le sujet de discussion avec Navas était bien son avenir. «Après le match, j'ai parlé avec Keylor, il voulait parler. Je crois qu'il s'est très bien exprimé. Le plus important c'est qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés pour cette fin de saison, remporter le titre. Et après, par rapport à l'avenir, l'histoire s'écrira avec des circonstances différentes, pour Keylor comme pour d'autres joueurs. On a parlé de ça dans l'avion au retour d'Angers de ce qu'il a dit et de ce que j'avais dit en conférence de presse, et ce matin on parlait de tout autre chose».

Privilégier un jeune portier de 23 ans au détriment d’un homme de 35 ans, la logique ne choquerait personne. Cependant, la Gazzetta dello Sport indique qu’un départ de Navas n'est pas acté. Le quotidien au papier rose explique que l’idée d’un prêt de Donnarumma existe toujours. Un transfert sec est aussi évoqué comme une possibilité. La raison ? Arrivé libre de tout contrat, Donnarumma pourrait rapporter un très gros chèque au PSG, contrairement à Navas.