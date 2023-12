LdC : Lens bat Séville et obtient son ticket pour les barrages d’Europa League

Une place en barrages d’Europa League. C’est ce qui était en jeu ce soir à Bollaert. Le Séville FC, quatrième de ce groupe B de la Ligue des Champions, se déplaçait ainsi en terres artésiennes pour y affronter les Sang-et-Or, troisièmes. Les deux formations n’avaient plus aucune possibilité de se qualifier pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, mais avaient à cœur de continuer l’aventure continentale du côté de sa petite soeur, par ailleurs compétition fétiche de l’écurie andalouse. Pour ce duel, Franck Haise devait composer sans Machado, mais pouvait tout de même aligner une belle équipe, avec ce trio Sotoca-Pereira da Costa-Wahi en pointe. En face, une équipe complètement décimée avec jusqu’à 14 absents…

Le début de partie était plutôt à l’avantage des Andalous, qui montraient un peu plus de mordant. Les Lensois n’y étaient pas vraiment, à l’image de ce coup franc indirect pour Séville dans la surface française suite à une passe de Danso à Samba (7e). Dominateurs, les hommes de Diego Alonso n’étaient cependant pas très dangereux, si ce n’est sur quelques ballons bien sentis de Rakitic sur coup de pied arrêté. C’était donc une possession assez stérile de l’équipe espagnole, aidée par des Lensois qui ne proposaient pratiquement rien et semblaient même jouer avec la peur au ventre. Il fallait tout de même attendre la demi-heure de jeu pour que Samba soit réellement inquiété, avec une sacrée claquette sur une demi-volée de Rakitic.

Une fin de match passionnante

Le chrono défilait, et c’était finalement à l’avantage de Lens, qui arrivait à la mi-temps avec ce score nul et vierge. Les Sang-et-Or tenaient malgré leur manque d’enthousiasme dans le jeu - aucun ballon touché dans la surface adverse sur toute la première période ! - alors que Séville accusait les nombreuses absences dans le secteur offensif. La deuxième période démarrait sur une dynamique similaire, même si les Lensois mettaient un peu plus le pied sur le ballon et semblaient, par moments, afficher des intensions un peu plus offensives. Les Sang-et-Or ont même eu un coup de pouce du destin, puisqu’ils ont bénéficié d’un penalty (60e), quelques minutes après une frappe de Pedrosa sur la barre (58e). C’est Frankowski qui se chargeait de transformer cette tentative, obtenue par Medina, prenant Dmitrovic à contre-pied (1-0, 63e).

Les hommes de Franck Haise n’étaient cependant pas totalement à l’abri, et derrière, En-Nesyri sonnait un nouvel avertissement. La frappe du Marocain, bien positionné dans la surface, était cependant bien captée par Samba (68e). Séville allait ensuite bénéficier à son tour d’un penalty. Medina, dans sa surface cette fois, accrochait En-Nesyri (75e). Sergio Ramos s’élançait… et manquait sa tentative ! L’ancien du PSG voyait ainsi Samba stopper sa tentative. Mais c’était à retirer puisque le gardien lensois n’avait pas le pied sur sa ligne, et cette fois, le défenseur central espagnol ne se manquait pas et transformait une belle panenka (1-1, 79e). Il écopait d’un jaune dans la foulée après avoir mis un coup à Samba. Un geste qui aurait pu lui valoir un rouge, clairement… La fin du match était donc haletante, et malgré les sept minutes de temps additionnel, Lens a tenu, allant même jusqu’à inscrire ce but de la victoire, œuvre de Fulgini à la 90e+6. Un joli ballon piqué après un service de Sotoca, qui consolidait cette troisième place des Lensois. L’équipe de Franck Haise disputera donc les barrages de la Ligue Europa face à un deuxième de groupe !