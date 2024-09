OL : Pierre Sage justifie son onze remanié face à Toulouse et évoque son avenir

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse de Toulouse pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Après sa victoire en Ligue Europa face à l’Olympiakos jeudi (2-0), le coach Pierre Sage a décidé d’aligner un onze de départ complément remanié avec pas moins de 8 changements. Au micro de DAZN, il a tenu à donner quelques explications et a aussi répondu à une question sur son avenir.

« On fait pas des rotations pour faire des rotations. On le fait parce qu’ils méritent de jouer. Aujourd’hui, on avait des joueurs fatigués et donc on avait des joueurs frais et disponibles pour faire un bon match. À leur tour de prendre le relai. Mikautadze, bien sûr que je crois en lui. Et si c’est pas aujourd’hui et qu’il fait marquer, ça m’ira aussi. L’efficacité ne se résume pas qu’au but. Les mouvements, garder le ballon, presser il y a plein de paramètres. Après l’OM, on avait la volonté de passer à autre chose. La question de mon avenir ? On vous a demandé de me poser la question où ça vient de vous ? Si c’est vous, ça me rassure. » Voilà qui est clair.