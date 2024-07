La nouvelle cible de l’OM pour le poste de gardien

Le mercato de l’OM commence à prendre forme dans le sens des départs. Ces derniers jours, Jonathan Clauss est parti à Nice, tandis que le club phocéen a officialisé en début de soirée le départ de Jordan Amavi. Selon nos informations, Ismaïla Sarr est le prochain sur la liste. Le Sénégalais a signé ce soir son contrat avec Crystal Palace. Le communiqué des deux clubs devrait intervenir très rapidement.

Pour Pau Lopez, il va falloir attendre encore un peu. Le portier espagnol était sur le point de filer du côté de Côme, promu en Serie A, mais selon nos informations, son agent a réclamé de l’argent aux dirigeants marseillais, pour compenser la différence entre son salaire olympien et celui proposé par les Italiens. Ça, plus l’enchaînement d’échecs pour lui trouver un successeur ont retardé et même annulé le départ du portier de 29 ans.

Il y a pourtant eu pas mal de noms entre Illan Meslier, Filip Jorgensen, Alvaro Valles puis Timon Wellenreuther, dernier nom en date, qui défend les cages de Feyenoord. À moins de trois semaines de la reprise, on ne voit toujours rien venir. L’argent récolté dans les différentes ventes et la masse salariale libérée vont permettre à l’OM d’avoir plus de latitude dans ce dossier, et ça tombe bien puisqu’un nouveau nom est apparu ces dernières heures.

D’après les informations de Sky Sport en Allemagne, l’OM étudie le profil de Michael Zetterer. De premières discussions ont même déjà eu lieu entre les deux directions puisque De Zerbi a validé ce choix. Le dernier rempart du Werder Brême, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2027 en mai dernier, pourrait finalement s’en aller. Titulaire régulier avec le club allemand, 9e du dernier exercice en Bundesliga, le portier de 29 ans est évalué à 3 M€ sur Transfermarkt.