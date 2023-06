Bayern Munich : les premières déclarations de Konrad Laimer

La suite après cette publicité

C’est fait. Courtisé depuis le mois de janvier, Konrad Laimer a enfin débarqué au Bayern Munich. Le milieu de terrain autrichien a paraphé un contrat jusqu’en 2027 avec le champion d’Allemagne, lui qui évoluait jusque là au RB Leipzig. Dans le communiqué adressé à la presse annonçant la nouvelle de sa signature, le principal intéressé a fait part de ses impressions. Il se dit ravi d’arriver dans un club à la dimension internationale.

«C’est un rêve devenu réalité pour moi. Le FC Bayern est l’un des plus grands clubs du monde. Je donnerai tout pour le club et les supporters. Le FC Bayern a toujours les objectifs les plus élevés - tout comme moi. Je suis au bon endroit ici. Je me donnerai à 100 %, je ne sais faire que cela. C’est ce que je mettrai dans chaque séance d’entraînement dès le premier jour. Je suis impatient de commencer», affirme le joueur de 26 ans.

