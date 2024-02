Strasbourg : le transfert express de Matz Sels interpelle

Son transfert à Nottingham Forest s’est fait de manière inattendue et extrêmement rapidement. Matz Sels (31 ans) a signé en Angleterre hier pour un montant de 8 millions d’euros (+2 de bonus) après seulement quelques heures de négociations. Un départ du capitaine qui interroge en interne. Marc Keller, le président du club, son responsable du recrutement et Patrick Vieira, le coach de cette équipe, ont été avertis le jour même par leur gardien. Le Belge a séché la séance vidéo et n’a fait ses adieux qu’à quelques coéquipiers croisés au centre d’entraînement selon les informations de L’Équipe.

La suite après cette publicité

Ce départ inattendu n’a donc pas été travaillé par les dirigeants alsaciens qui ont accepté son départ pour services rendus et ses cinq ans et demi passés au Racing. Strasbourg a recruté un gardien en la personne de Matthieu Dreyer (34 ans), mais il devrait juste faire le nombre et devenir troisième dans la hiérarchie du club. C’est Alaa Bellaarouch (22 ans), l’actuel gardien numéro 2 qui devrait prendre la place vacante. Le gardien marocain n’a pas encore débuté une seule rencontre de Ligue 1.