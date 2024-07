Le Real Madrid dévoile son maillot extérieur 2024-2025

Ce lundi, le Real Madrid et adidas ont officiellement présenté la tenue extérieure de la saison 2024-2025. Un maillot de couleur orange qui va donc venir s’ajouter au dressing de Kylian Mbappé, nouveau joueur de la formation madrilène. «Son design découle de l’idée que, quel que soit le lieu de compétition de l’équipe, les Madridistas sont toujours liés par les étoiles dans le ciel», précise le communiqué du club merengue.

Dotée de la technologie HEAT.RDY, qui régule le flux d’air pour garder les joueurs au frais pendant les matches, cette tunique s’inspire de la tenue third de la saison 2013-2014, lorsque la Casa Blanca avait remporté la Décima. À noter que le maillot est d’ores et déjà en vente dans les boutiques du Real Madrid et adidas.

