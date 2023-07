Bordeaux tient un accord avec Jeremy Livolant

Bordeaux continue de prospecter sur le mercato pour tenter de se renforcer. Après la montée manquée en Ligue 1 la saison dernière, les Girondins veulent absolument retrouver l’élite. Et pour une fois, le club peut travailler tôt et sereinement sur le marché des transferts. Dans ce sens, la direction bordelaise a déjà enregistré trois recrues et ce n’est pas fini.

La suite après cette publicité

Récemment, David Guion déclarait dans un entretien pour Sud-Ouest concernant une recrue en attaque : «j’ai demandé à la direction de la variété offensive pour mettre en place ce que je souhaite». Selon nos informations, Bordeaux a ciblé Jérémy Livolant pour le rôle de ce fameux ailier au profil plus créatif. Un accord a été trouvé entre le club et le joueur qui souhaitait déjà rejoindre les Girondins en janvier dernier comme nous vous le révélions. Il ne reste qu’un accord à trouver entre Guingamp et Bordeaux.

À lire

Les Girondins de Bordeaux ont fait une proposition à Jonas Martin