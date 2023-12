Serie A : Luka Jović sauve l’AC Milan à la Salernitana, la Fiorentina fait chuter Monza

L’AC Milan se rendait en Campanie ce vendredi soir pour y affronter la Salernitana sur la pelouse du stade Artemio-Franchi, lors de la 17ème journée de Serie A. Alors que les deux équipes ont bien bataillé en première période avec une dizaine de frappes tentées de part et d’autre, Fikayo Tomori a bien ouvert le score pour les Rossoneri (17e) mais les Salernitains ont égalisé grâce à Federic Fazio (42e). Dans le second acte, Antonio Candreva a permis aux siens (63e) de prendre l’avantage. Mais Luka Jovic a sauvé les Rossoneri avec un but en fin de match (90e). Avec ce nul (2-2), l’AC Milan reste 3ème mais laisse une chance à l’Inter et la Juventus de creuser l’écart au classement, tandis que la Salernitana reste bonne dernière.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Milan 33 17 11 10 3 4 31 20 20 Salernitana 9 17 -22 1 6 10 14 36

Dans l’autre rencontre jouée simultanément, Monza accueillait la Fiorentina sur la pelouse du U-Power Stadium en Lombardie. Grâce à l’ouverture du score rapide (7e) de la recrue estivale, Lucas Beltran, la Viola a su verrouiller un précieux succès (0-1) pour empocher trois points importants et ainsi grimper à la 4ème place du classement. Avec cette victoire doublée du nul décevant de l’AC Milan, les joueurs de Vincenzo Italiano peuvent rêver de Ligue des Champions ou du moins d’une belle compétition européenne.