FC Barcelone : le groupe convoqué face à Alavés

Le FC Barcelone a communiqué ce samedi matin le groupe convoqué par l'entraîneur intérimaire Sergi Barjuan, officialisé à la suite du départ de Ronald Koeman, précipité par la défaite au Rayo Vallecano (1-0). La mauvaise nouvelle à noter, c'est la deuxième absence consécutive d'Ansu Fati, en raison d'un problème à son genou droit, et prolonge son séjour à l'infirmerie avec les Frenkie de Jong et Pedri.

De retour à l'entraînement en début de semaine, l'ailier français Ousmane Dembélé est encore préservé par l'entraîneur habituel de la réserve. Ce dernier reste dans la lignée de son prédécesseur et fait appel à d'autres joueurs du Barça B : après Nico Gonzalez et Alejandro Balde, Abde Ezzalzouli et Álvaro Sanz rejoignent le groupe professionnel pour la première fois.