Ligue 1 : Marseille tenu en échec par Strasbourg, mais conserve sa 2e place

Un match pour prendre le large ? Avec les mauvaises performances de Monaco, Lyon et Nice, Marseille avait l’opportunité, ce soir face à Strasbourg, de consolider sa deuxième place du Championnat. Avec quatre points d’avance sur Lille (3e), les Phocéens peuvent creuser l’écart à sept unités et revenir à sept points du PSG, toujours largement leader. L’OM cherchait également à oublier la déception de son élimination dès les 1/16es de finale de Coupe de France face à Lille (1-1, 4-3 t.a.b.). Face aux Olympiens, les Strasbourgeois disposaient d’une certaine marge en Ligue 1. Dixièmes avec six points d’avance sur le barragiste Saint-Étienne, les hommes de Liam Rosenior pourraient, en cas de victoire au Vélodrome, réduire l’écart à trois points avec l’Olympique Lyonnais (6e) et se relancer dans la course à l’Europe.

Habituellement maîtres du jeu, les Marseillais ont peiné à garder le contrôle du ballon en début de match, face à une équipe strasbourgeoise agressive dans les duels. Le pressing intense des Alsaciens a déstabilisé leurs adversaires, comme en témoigne cette erreur de Luis Henrique, dont la passe en retrait vers Højbjerg a trop manqué de précision (21e). Les Strasbourgeois vont ainsi débloquer les compteurs en premier. Dans l’entre-jeu, Santos a repéré l’appel d’Emegha dans le dos des défenseurs centraux marseillais. L’attaquant néerlandais s’est retrouvé seul face à Rulli et a réussi à ouvrir le score (23e, 0-1). Sonnés, les Marseillais n’ont pourtant pas abandonné. A la 38e minute de jeu, Luis Henrique a fait preuve de sa technique aux abords de la surface en déclenchant une frappe puissante qui est passée de justesse à côté du poteau gauche. Malgré quelques autres offensives, le score est resté inchangé avant le retour aux vestiaires.

Marseille réagit, mais ne prend pas l’avantage

Dès le début du deuxième acte, l’OM a tenté de relancer la rencontre. Greenwood, bien inspiré, s’est recentré sur son pied gauche et a enroulé une frappe qui a frôlé le poteau gauche (47e). À l’heure de jeu, les Phocéens ont buté à plusieurs reprises sur Petrovic. Rowe, Merlin et Greenwood se sont déchaînés dans la surface adverse, sans succès. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Le jeune Robino Vaz, entré à la pause, a obtenu un penalty après une faute d’Andrey Santos (66e). Il a ainsi été transformé avec brio par Greenwood sous les acclamations du stade (68e, 1-1).

Après l’égalisation, Emegha est parti dans le dos de Balerdi. Le joueur a réussi à frapper, mais son ballon a touché le poteau (72e), laissant quelques sueurs froides à l’OM. En fin de match, Rowe s’est effondré dans la surface après une ouverture de Greenwood et un duel avec Doué, cependant l’arbitre de la rencontre reste impassible (82e). Score final, un but partout. Ce match nul ne profite à aucune des deux équipes. L’OM conserve sa 2e place avec 37 points, mais n’a pas réussi à creuser l’écart sur Lille, qui en compte 32. De son côté, Strasbourg reste 10e avec 24 points.